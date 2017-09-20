Азербайджанские художники организовали выставку, посвященную Дню национальной музыки (ФОТО)

2017-09-20 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - 18 сентября в Азербайджане ежегодно широко отмечается День национальной музыки.

Азербайджанские художники решили не оставаться в стороне и организовали выставку, посвященную Дню национальной музыки.

Ретро-выставка иллюстраций известного азербайджанского художника Назима Мамедова (1934 – 2004), созданных им для детских пособий по музыке конца 80-х годов прошлого века, открылась в галерее Art Tower.

Мероприятие вызвало большой интерес у общественности. С экспозицией ознакомились известные художники, деятели музыки, представители творческой молодежи.

Как рассказали Trend Life организаторы мероприятия, выставка уникальна тем, что на ней представлены оригинальные иллюстрации к серии, являющейся в данное время библиографической редкостью. Серия рисунков художника Назима Мамедова составляет композиционное целое с иллюстрируемым музыкальным материалом, являясь графическим отражением его национального колорита. Яркая самобытность рисунков в сочетании с музыкальным рядом стала причиной популярности издания не только в Азербайджане, но и за пределами страны.

Отметим, что экспозиция организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)