"Ты меня зовешь, Азербайджан" – выставка российской фотохудожницы в Баку

2017-09-20 12:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В галерее "NUR Art House" в Баку 13 октября состоится открытие экспериментальной фотовыставки "Ты меня зовешь, Азербайджан" российской фотохудожницы и журналиста из Уфы (Республика Башкортостан, Российская Федерация) Светланы Комковой, сообщили Trend Life в пресс-службе Российского информационно-культурного центра в Баку.

Выставка стала итогом пятидневного знакомства с народом, культурой и природой Азербайджана.

Давняя мечта Светланы Комковой посетить Азербайджан стала возможной благодаря сотрудничеству Регионального отделения Союза фотохудожников России города Уфы Республики Башкортостан и Объединения фотографов Азербайджана.

Автор побывала в разных уголках страны, и теперь готова поведать об уникальной культуре Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)