В Баку водитель мопеда попал под машину – ФОТО

2017-09-20 11:28 | www.oxu.az | 6

В Баку автомобиль столкнулся с мопедом, проезжавшим дорогу на красный свет.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано в Насиминском районе столицы.

Так, Панах Низами оглу Гулиев 1997 г.р., работающий курьером, на своем мопеде на улице Самеда Вургуна проехал дорогу на красный свет. В этот момент в мопед врезался ехавший на зеленый свет автомобиль марки «Лада Приора» с государственным регистрационным знаком 99-XL-071, управляемый Ильгаром Адиль оглу Гулиевым 1988 г.р. В результате аварии мопед врезался в тротуар и пришел в негодность. Водитель мопеда П. Гулиев получил серьезные травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля И. Гулиев сказал в интервью Report, что управляющий мопедом мужчина не отреагировал на движение его автомобиля: «То есть он заведомо внезапно выехал на дорогу».

На территорию прибыли сотрудники Дорожно-патрульной службы. Расследование продолжается.

Э.А.

