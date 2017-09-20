Завтра в Баку ожидается 35 градусов тепла

2017-09-20 12:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 19-22, днем - 30-35, в Баку ночью - 20-22, днем - 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 75-85, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Утром в отдельных местах туман, ветер восточный. Ночью 15-20, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)