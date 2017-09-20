РФ и Туркменистан готовят встречу на высшем уровне

2017-09-20 12:46 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор статс-секретаря - заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Григория Карасина с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым.

Как сказано в распространенном сообщении российского МИД, в ходе беседы были затронуты вопросы развития российско-туркменских отношений и ход подготовки двусторонних встреч на высшем и высоком уровнях.

Россия занимает лидирующие позиции в рейтинге крупнейших внешнеторговых партнеров Туркменистана. В последние годы активизировалось сотрудничество на региональном уровне, в том числе с Татарстаном, Санкт-Петербургом, Астраханской, Свердловской областями.

С участием российского капитала на туркменском рынке зарегистрировано более 190 предприятий, которые реализуют более 240 инвестиционных проектов. В числе традиционных партнеров - компании "КАМАЗ", "Арети", авиакомпания "Сибирь".

В то же время российский Газпром - традиционный торговый партнер в 2016 году прекратил закупки туркменского газа. Между двумя странами подписано более 100 соглашений, охватывающих все сферы взаимодействия. Базовым документом является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)