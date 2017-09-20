Полиция Лос-Анджелеса разыскивает армянина-вандала

2017-09-20 11:38 | www.oxu.az | 5

Полиция Лос-Анджелеса разыскивает вандала, осквернившего храм сикхов в Голливуде.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на армянские СМИ, несколько очевидцев видели, как подозреваемый - 27-летний Артем Манукян, сделал оскорбительные надписи маркером на белой стене храма.

Более того, по информации Los Angeles Daily Mail, мужчина угрожал свидетелям преступления, заявив, что перережет их горло бритвой.

В полиции отметили, что ранее Манукян был обсужден за кражу со взломом. Полиция ищет подозреваемого уже несколько недель.

Н.О.