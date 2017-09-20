В эпоху войн дронов российское вооружение больше не отвечает требованиям нагорно-карабахского противостояния

2017-09-20 12:47 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ – Разговоры о продаже российского оружия сторонам нагорно-карабахского конфликта будоражат умы армян уже долгие годы.

Россия, заработавшая на продаже этого оружия, предпочитает хранить молчание и выдавать Армении кредиты, поддерживая баланс сил в регионе. Однако в самом скором времени Ереван может внезапно осознать, что российское вооружение больше не отвечает требованиям нагорно-карабахского противостояния, что станет, разумеется, большим разочарованием для такой бедной страны, которая не в состоянии платить за современное вооружение другим государствам.

Дело в том, что российский военпром сосредоточен на вооружении, предназначенном, скорее, для затяжных и тяжелых военных противостояний, с применением артиллерии и танков. При этом на сегодняшнем этапе можно наблюдать тенденцию, которая охватила весь мир: современная война – это война беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Доступность беспилотных летательных аппаратов и отсутствие риска человеческих потерь делает дроны лучшим универсальным и эффективным "солдатом" современной войны и главным героем контртеррористических операций.

Стоит посмотреть на Сирию, которая стала настоящим полигоном для испытаний беспилотников - с помощью тактических (невооруженных) дронов можно получать своевременные разведданные, планировать точные маршруты движения армии и артиллерии, а с помощью вооруженных дронов точечно уничтожать цель. ВС Турции в Сирии, благодаря использованию тактических дронов, проводят успешные операции по борьбе с террористами

Другими словами, именно наличие различных беспилотников в арсенале армии той или иной страны становится серьезным преимуществом.

Сегодня Азербайджан, в отличие от Армении, оккупирующей его территории вот уже более двадцати лет, имеет ударные и разведывательные беспилотники, которые могут быть использованы для нанесения высокоточных ударов на всю глубину армянской обороны. Палить даже по небоевым, а разведывательным дронам из пресловутых систем залпового огня, закупленных у России, бессмысленно и очень дорого, так что Армении тут противопоставить особенно нечего. Да и специфика дронов разная, и достать некоторые из них ПВО противника не представляется возможным. К примеру, во время апрельской эскалации прошлого года на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск в регионе Нагорного Карабаха Азербайджан впервые применил беспилотник-камикадзе, предположительно израильский Harop, в результате чего был нанесен успешный удар по позициям противника.

Особенностью этого дрона является то, что он может применяться для борьбы с комплексами ПВО противника: дрон слишком мал, чтобы противоракетная система противника могла заметить его, не говоря уже о том, чтобы прицельно сбить его ракетой.

Кроме того, в апреле азербайджанской армией использовались израильские беспилотники Hermes 900, предназначенные для борьбы с РЛС противника. Этот вид БПЛА применялся для разведки целей и корректировки огня. Hermes - универсальный дрон, который может вести с противником и радиоэлектронную борьбу, а также использоваться в качестве ретранслятора радиосигнала. Также эти беспилотники передают данные о живой силе и технике противника практически в режиме реального времени. Однако на уже имеющемся арсенале Баку, похоже, останавливаться не собирается.

Совсем недавно министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил ведущие предприятия оборонной промышленности Израиля, где ознакомился с их продукцией и провел с руководителями этих предприятий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес в сфере военно-технического сотрудничества. Так что, возможно, в скором времени армия Азербайджана получит еще более современное вооружение, к примеру, универсальные дроны-невидимки, против которых будет бессильна любая техника противника.

В этой ситуации становится очевидно, что российское вооружение, хотя и является хорошим продуктом, с точки зрения наступательных и оборонительных характеристик несколько устарело и годно для более масштабных военных сценариев, чем потенциальное противостояние на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск.

(Автор: Эльмира Таривердиева. Редактор: Натаван Эфендиева)