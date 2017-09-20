МВД Грузии провело спецоперацию в поселке, где проживают азербайджанцы

2017-09-20 11:46 | www.oxu.az | 5

Министерство внутренних дел Грузии распространило информацию о спецоперации в поселке, где проживают азербайджанцы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, вечером 19 сентября в тбилисском поселке Поничала (Соганлыг), в результате спецоперации был задержан человек.

В ходе обыска в доме Н.Н. 1974 г.р. было обнаружено 43 пакета с наркотиками.

Следствием было установлено, что задержанный занимался продажей наркотических средств. По факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что в результате спецоперации в поселке в прошлом месяце за наркотики были задержаны 6 человек.



Э.А.

