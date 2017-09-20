В Казахстане названы сроки запуска новой фондовой биржи

2017-09-20 13:01 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В начале декабря в Казахстане состоится первое тестирование новой фондовой биржи. Об этом сообщил управляющий директор Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) Кайрат Келимбетов, передает Казинформ.

«Биржа запустится, вот мы официально проведем первое тестирование биржи в начале декабря, до 10 декабря. Соответственно она в полном объеме будет протестирована и готова к работе в рамках программы приватизации. «Эйр-Астана» и «Казатомпром» знают о том, что приватизация будет на площадке Международного финансового центра «Астана», их акционерный фонд «Самрук-Казына» тоже знает, мы очень тесно работаем», - сообщил в ходе пресс-конференции Келимбетов.

Управляющий МФЦА добавил, что финцентр работает совместно с ФНБ «Самрук-Казына» в рамках продвижения и привлечения инвесторов со всего мира для приватизации.

«Здесь есть разные вопросы и про двойной листинг и про другие листинги, это система в обсуждении. Но, я считаю, что основной площадкой для того, чтобы действительно развивать рынок капитала должна стать Астана. Почему раньше этого не было? Потому что у нас не было английского общего права. Что касается регистрации (биржи), действительно, мы планировали начать регистрацию в июле-августе», - пояснил Кайрат Келимбетов.

Первый набор компаний, по его словам, планируется привлекать в направлении новых финансовых технологий.