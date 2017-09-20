В Ташкенте пройдет узбекско-кыргызский бизнес-форум

2017-09-20 13:04 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Пятого-шестого октября в Ташкенте пройдет узбекско-кыргызский бизнес-форум и выставка, говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте ШОС.

Мероприятия пройдут в рамках государственного визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в Узбекистан.

Организаторы ожидают большое число посетителей из Ташкента и близлежащих областей Узбекистана. Форум и выставка проводятся также в целях укрепления дружественного диалога между странами.

Участники получат возможность установить контакты, показать свою продукцию или услуги, найти партнеров и получить полную информацию о рынке.

На выставке "Узбекистан - Кыргызстан-2017" будут представлены разделы по туризму, сельскому хозяйству, информационным технологиям, горнодобывающей промышленности и другим отраслям.

Ранее, 5 сентября, в Бишкеке состоялся кыргызско-узбекский бизнес-форум в рамках госвизита в КР президента Узбекистана Шавката Мирзияева. Тогда он пригласил Алмазбека Атамбаева посетить Узбекистан.