Погода в Азербайджане обновила 14-летний рекорд

2017-09-20 11:55 | www.oxu.az | 5

"В Азербайджане впервые с 2003 года в сентябре наблюдается длительная жара".

Как передает Oxu.Az, об этом Trend сказал главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев.

По словам А.Вердиева, в настоящее время температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 30-35 градусов, в районах Арана - 31-36 градусов, в горных районах 21-26 градусов тепла. Такие погодные условия будут наблюдаться ближайшие 2-3 дня.

Главный гидролог добавил, что наблюдаемые в настоящее время в Баку и на Абшеронском полуострове погодные условия превышают климатическую норму на 2-3 градуса.

Э.А.

