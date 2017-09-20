Мадуро назвал Трампа «новым Гитлером»

2017-09-20 12:00 | www.oxu.az | 5

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя речь президента США Дональда Трампа на 72-й Генеральной ассамблее ООН, назвал американского лидера «новым Гитлером», сообщает Oxu.Az со ссылкой на EFE Noticias.

«Агрессивная речь от нового Адольфа Гитлера в международной политике, мистера Дональда Трампа, считающего себя владельцем мира, была направлена против народа Венесуэлы, но никто не смеет угрожать нам», - заявил Мадуро.

Трамп в своей речи раскритиковал власти Венесуэлы за диктатуру и следование «провальной социалистической идеологии», которая, по его словам, привела страну к коллапсу.

Выступление Трампа прокомментировал и МИД Венесуэлы. В ведомстве отметили, что его слова противоречат международному праву, и напомнили американскому лидеру, что он «не президент мира».

Н.О.