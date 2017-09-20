В Азербайджане запретят курение кальяна в закрытых помещениях

2017-09-20 13:05 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В связи с запретом курения кальяна в закрытых помещениях в Азербайджане внесено изменение в законопроект «Об ограничении использования табачной продукции», сообщил в среду Trend член парламентского комитета по труду и социальной политике Муса Гулиев.

По его словам, законопроект будет обсуждаться в третьем чтении на осенней сессии Милли Меджлиса (парламент).

Отметим, что в ходе обсуждений в рамках второго чтения, депутаты предложили запретить также курение кальяна.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)