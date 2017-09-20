Ровнаг Абдуллаев: Азербайджан планирует зарабатывать на НПЗ Star $850 млн в год

2017-09-20 13:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ежегодный доход азербайджанской экономики от деятельности НПЗ Star, который строится госкомпанией SOCAR на полуострове Алиага в Турции, составит в течение первых пяти лет после запуска завода около 850 миллионов долларов, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выступая в среду на мероприятии, посвященном Дню нефтяника.

По его словам, в течение последующих же десяти лет доходы составят 610-615 миллионов долларов в год.

"Строительство завода будет завершено во второй половине 2018 года. Завод в первую очередь обеспечит нафтой нефтехимический комплекс Petkim, который преследует цель занять до 30 процентов доли рынка Турции", - сказал Абдуллаев.

Новость обновляется