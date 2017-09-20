Приостановлено следствие по уголовному делу в отношении бывшего главы «Bank Standart»

2017-09-20 14:33 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, С. Криман был объявлен в международный розыск. В связи с этим было принято решение о приостановке следствия по уголовному делу в его отношении.

В распространенном ранее сообщении пресс-службы Генпрокуратуры говорилось, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что учредитель ООО «Чудо Печка» и «ЧП Агро» Джалилов Чингиз Асим оглу, войдя в сговор с тогдашним председателем правления ЗАО КБ «Банк Стандарт» Криманом Салимом Эльдаровичем, за счет крупных денежных средств, поступивших в банк из разных источников, в том числе от внешних и внутренних инвесторов и депозитов, без согласия Наблюдательного совета банка взял кредит в размере 21 млн. 874 тысячи манатов под залог имущества, цена на которое была искусственно завышена. Целевым назначением кредита он указал якобы приобретение дачи, ремонт квартиры, покупку земли и др. на свое имя, на имена близких родственников, разных лиц, работающих в структурах, которыми он руководил. Затем на основе указанных кредитных договоров он сделал вид, что якобы имеет большую задолженность банку по кредиту, несколько раз реструктурировал кредит (изменение условий кредита или его выплаты), тем самым он поделил с Салимом Криманом присвоенные им 13 млн. 962 тысячи манатов.

Ч.Джалилову было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением суда Ч.Джалилов арестован.

В другом сообщении Генпрокуратуры говорится, что в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий было установлено, что учредитель и директор ООО «Harvest», специально созданного по поручению работавшего в должности председателя правления ЗАО КБ «Банк Стандарт» Кримана Салима Эльдаровича, Гулиев Эмин Газанфар оглу, войдя с ним в сговор и по его поручению под предлогом приобретения 30% акций и завершения строительных работ поделил с ним 3 млн. 91 тысячу манатов из кредита общей суммой 10 млн. 749 тысяч манатов. Кредит был выделен ООО «Harvest» на основе нескольких договоров за счет крупных денежных средств, поступивших в тот период в банк из разных источников, в том числе от внешних и внутренних инвесторов и депозитов.

Кроме того, Э. Гулиев, продолжив преступные связи с С. Криманом, заранее зная, что не сможет выполнить обязательства по договору, под предлогом якобы строительства дачи смог оформить на свое имя несколько кредитов без залога на общую сумму 8 млн. 588 тысяч манатов, которые также поделил с С. Криманом.

Так как имелись веские основания подозревать, что Э.Гулиев, будучи в сговоре с должностными лицами банка, пользуясь своим служебным положением, потратил указанные кредиты не по назначению на свои личные нужды, ему было выдвинуто обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному в крупном размере) и 308.2 (Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Решением суда Э.Гулиев арестован.



В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по полному и всестороннему расследованию данных незаконных действий, выявлению других подозреваемых и привлечению их к ответственности, а также в связи с обеспечением возмещения причиненного ущерба.