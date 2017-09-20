Посол: «ЕС внимательно следит за процессом урегулирования нагорно-карабахского конфликта»

2017-09-20 15:09 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

Он сказал, что ЕС занимается этим не напрямую. Несмотря на это, он подчеркнул, что ЕС внимательно следит за этим вопросом.

«Мы внимательно следим за процессом урегулирования этого конфликта, как на местах, так и на международных платформах. В Нью-Йорке ожидаются встречи на политическом уровне. Мы наблюдаем за этим.

Конфликт и темы вокруг него будут обсуждаться в рамках нового соглашения с Азербайджаном, в частности перед саммитом «Восточного партнерства», - сказал он.