Землетрясение в Мексике разбудило вулкан

2017-09-20 12:04 | www.oxu.az | 5

После мощного землетрясения в Мексике, которое затронуло Мехико, произошло извержение расположенного неподалеку от столицы вулкана Попокатепетль.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Интерфакс», вулкан выбросил огромный столб дыма.

По данным мексиканских сейсмологов, ситуация на вулкане оценивается «красной тревогой» — одним из высших уровней.

Напомним, в ночь на 20 сентября в Мексике произошло очередное мощное землетрясение. Жертвами его стали не менее 139 человек. В столице страны обрушились десятки зданий. Власти Мексики ввели в пострадавших районах режим чрезвычайного положения и вывели на улицы 3 тыс. военнослужащих.

Н.О.