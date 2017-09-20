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Баку входит в первую тройку городов СНГ для туризма

2017-09-20 12:08 | www.oxu.az | 5

Аналитическое агентство ТурСтат выявило самые популярные у туристов города СНГ для путешествий осенью 2017 года.

Как передает Oxu.Az, Баку входит в топ-3 городов СНГ по популярности у туристов.

Минск, Астана, Баку, Ереван, Алматы, Ташкент, Ашхабад, Киев, Кишинев и Бишкек составляют первую десятку самых популярных у туристов городов СНГ осенью этого года.

Рейтинг составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.

По данным ТурСтат, туристы посещают Баку осенью в среднем на 3 дня и тратят на проживание 78 долларов США в сутки.

Самые недорогие города СНГ у туристов - Бишкек и Кишинев, а самый дорогой - Астана.

10 самых популярных у туристов городов СНГ осенью 2017 года:

1. Минск (Беларусь)
2. Астана (Казахстан)
3. Баку (Азербайджан)
4. Ереван (Армения)
5. Алматы (Казахстан)
6. Ташкент (Узбекистан)
7. Ашхабад (Туркменистан)
8. Киев (Украина)
9. Кишинев (Молдова)
10. Бишкек (Кыргызстан)

Н.О.

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