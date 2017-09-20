Ровнаг Абдуллаев: Азербайджан планирует зарабатывать на НПЗ Star $850 млн в год (версия 2)

2017-09-20 15:51 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Ежегодный доход азербайджанской экономики от деятельности НПЗ Star, который строится госкомпанией SOCAR на полуострове Алиага в Турции, составит около 850 миллионов долларов, в первые пять лет после запуска завода, сказал президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, выступая в среду на мероприятии, посвященном Дню нефтяника.

По словам президента SOCAR, в последующие же десять лет доходы от деятельности НПЗ Star составят 610-615 миллионов долларов в год.

"Строительство завода будет завершено во второй половине 2018 года. Завод в первую очередь обеспечит нафтой нефтехимический комплекс Petkim, который преследует цель занять до 30 процентов доли рынка Турции", - сказал Абдуллаев.

Он отметил и другие проекты, реализуемые SOCAR, которые принесут большие доходы экономике Азербайджана.

"Доходность проекта SOCAR Polymer, который будет запущен в 2018 году, оценена в 10-11 миллиардов долларов, 30 процентов от которых, как ожидается, составят чистую прибыль. Доходность карбамидного завода, который также будет запущен в эксплуатацию в следующем году, ожидается на уровне 140-145 миллионов долларов в год", - сказал Абдуллаев.

Общая стоимость проекта строительства НПЗ SOCAR в Турции превышает пять миллиардов долларов.

В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о дополнительных мерах по поддержанию участия азербайджанской стороны в проекте строительства НПЗ Star в Турции, было создано акционерное общество SOCAR Turkey Yatirim с уставным капиталом в 1,9 миллиарда долларов и 40-процентным долевым участием государства. Согласно распоряжению, долевое участие государства в акционерном обществе будет финансироваться из средств Госнефтефонда.

На НПЗ Star ежегодный объем производства нафты, которая используется нефтехимическим комплексом Petkim (где азербайджанская госкомпания SOCAR обладает долевым участием) в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона тонн. Помимо нафты, на новом НПЗ будут производиться дизельное топливо с ультранизким содержанием серы в объеме 5,95 миллиона тонн, авиационный керосин - 500 тысяч тонн, реформат - 500 тысяч тонн, нефтяной кокс - 630 тысяч тонн, сжиженный газ - 240 тысяч тонн, смешанный ксилол - 415 тысяч тонн, олефиновый сжиженный газ - 75 тысяч тонн, а также 145 тысяч тонн серы. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе планируется перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, Kerkuk и Urals.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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