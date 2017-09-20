Представители религиозных конфессий Азербайджана совершат визит в Брюссель

2017-09-20 15:54 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Представительство ЕС в Баку на следующей неделе впервые организует визит представителей религиозных конфессий Азербайджана в Брюссель, сказал в среду журналистам новоназначенный глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, визит продлится с 25 по 28 сентября.



В первый день визита будут проведены дискуссии в европейских институтах, а во второй день - в штаб-квартире НАТО.



"Этот диалог очень важен, учитывая, что Азербайджан является страной с давними традициями толерантности. Мы надеемся, что этот визит будет способствовать еще лучшему взаимопониманию между ЕС и Азербайджаном," - добавил глава представительства.



(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)