Названа дата очередного этапа переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и ЕС - ОБНОВЛЕНО

2017-09-20 15:20 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас сказал, что очередной этап переговоров состоится в Брюсселе 28-29 сентября.

«В Брюсселе состоится ряд встреч. Естественно, все еще ведется работа над организацией этих встреч. Наряду с этим, в это время в Брюсселе будут обсуждаться проведение одного из заседаний подкомитета и приоритеты нового партнерства. Документ приоритетов нового партнерства сыграет базовую роль для будущих программ между сторонами, развития связи и программ финансовой помощи», - отметил посол.