За что убил азербайджанского бизнесмена в Москве противник Лоту Гули

2017-09-20 12:14 | www.oxu.az | 4

К убийству московского предпринимателя, азербайджанца Алиева Рахмана Мухтар оглу причастны люди "вора в законе" — уроженца села Ени Гарадолаг Агджабединского района Джавида Мамедова, 1985 года рождения, известного в криминальном мире как "Дато Агджабединский". Такова наиболее вероятная версия следствия. Кстати, убитый также являлся уроженцем этого района.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщил активный представитель азербайджанской диаспоры в Москве, сотрудничающий с правоохранительными органами и пожелавший остаться неназванным.

В понедельник, 18 сентября вечером на юге Москвы, в столичном районе Бирюлево Западное было обнаружено тело Рахмана Алиева с многочисленными огнестрельными ранениями. Мужчина был расстрелян в упор. Обстоятельства произошедшего указывают на заказной характер убийства. В пресс-службе МВД РФ на данный момент не сообщают никаких подробностей случившегося.

Российские СМИ распространили сообщение о том, что Рахман Алиев мог быть участником одной из организованных преступных группировок.

Между тем, по предварительным данным следственных органов, убийство Алиева стало следствием конфликта между ним и людьми Дато Агджабединского.

Алиев вместе с земляками занимался сбором и продажей металла. Дато Агджабединский, взимавший ежемесячно мзду с предпринимателей–азербайджанцев, пытался подчинить себе и Алиева. Однако, последний отказался платить вору за "крышевание" своего бизнеса. Более того, по полученной Sputnik информации, Алиев не был вхож ни в какую преступную группировку. Отказ платить и послужил яблоком раздора между земляками. Конфликт завершился тем, что Алиев был расстрелян в упор.

Имя Джавида Мамедова в последнее время часто фигурирует в кровавых конфликтах. В частности, обострились отношения Агджабединского с азербайджанским "вором в законе" Надиром Салифовым (Лоту Гули). Эти два авторитета давно уже враждуют между собой, с того самого момента, когда Джавид Мамедов (2006-2008 годы) был еще "смотрящим" во "Владимирском централе".

С недавних пор Джавид Мамедов заручился поддержкой группы сухумских "воров в законе", ранее входивших в клан Ровшана Джаниева (Ровшан Лянкяранский, убит в августе 2016 года) и возглавил сопротивление клану Гули. Кроме того, Дато Агджабединский сдружился с греческим кланом в лице Давида Себискверадзе (Дато Кутаисский), Лаши Джеладзе (Рача) и Зазы Амброладзе (Заза).

По некоторым данным, Дато Агджабединский также причастен к недавнему убийству в Тбилиси Эльшана Мамедова, который считался правой рукой Надира Салифова.

Н.О.