Курдские террористы взяли в плен двух турецких разведчиков

2017-09-20 12:19 | www.oxu.az | 4

Двое сотрудников национальной разведки Турции (MIT) захвачены членами террористической ПКК.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в среду.

"ПКК похищает людей – и простых граждан, врачей, полицейских и кого угодно, поэтому это террористическая организация. Безусловно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы вернуть людей, хотя для того, чтобы напрямую вызволить этих двух сотрудников, у нас нет непосредственной связи с ПКК", — заявил Чавушоглу в интервью Al-Monitor в Нью-Йорке, куда он прибыл для участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Н.О.