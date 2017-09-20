Вторая встреча министров связи и ИКТ ОЭС пройдет в Баку

2017-09-20 15:58 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Вторая встреча министров связи и информационных технологий стран Организации экономического сотрудничества (ОЭС) пройдет в Баку.

Основная цель встречи - выработка скоординированной позиции по вопросам развития отрасли ИКТ в регионе ОЭС, обсуждение перспектив сотрудничества в рамках ОЭС в области информационных и коммуникационных технологий, выработка мер повышению инвестиционной привлекательности отрасли ИКТ на пространстве стран-членов Организации, сообщил Trend источник.

Азербайджан также организует шестую встречу глав почтовых структур стран ОЭС.

Мероприятия пройдут до конца текущего года.

ОЭС - (ECO - Economic Cooperation Organization) - межгосударственная экономическая организация, образованная в 1985 году по инициативе Турции, Ирана, Пакистана.

С 1992 года деятельность ОЭС активизировалась в связи с присоединением к Организации Азербайджана, Афганистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Цель структуры - обсуждение путей по улучшению развития и стимулирования торговли и инвестиционных возможностей.

Азербайджан инициировал ряд региональных проектов в сфере транспорта и в области поставок энергоносителей. Азербайджан также дважды организовал саммиты глав государств-членов организации.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Хазар Ахундов)