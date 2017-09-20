Бакинский метрополитен приступил к расширению “зеленой” линии

2017-09-20 15:59 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - ЗАО “Бакинский метрополитен” приступило к работам по строительству продолжения “зеленой” линии метро, сказал в среду Trend начальник службы движения ЗАО Этибар Исаев.

“Работы уже начаты, территория под новые станции уже выделена и огорожена. Строительство начато, но говорить о каких-то конкретных сроках его завершения пока рано”, - сказал Исаев.

В будущем “зеленую” линию Бакинского метрополитена планируется превратить в кольцевую. В частности, планируется строительство трех станций между станциями “Хатаи” и “Ази Асланов”, а также соединение станций “Дарнагюль” и “Ази Асланов” - между ними планируется построить девять новых станций.

В перспективе, когда будут готовы тоннели между "Джафар Джаббарлы" и "Низами", а также построены станции Y-14, Y-15 и Y-16 (между “Хатаи” и “Ази Асланов”), станция "Хатаи" станет промежуточной на зелёной ветке.

По словам Исаева, также продолжается строительство станций на “фиолетовой” линии Бакинского метрополитена.

“Сейчас продолжаются строительные работы и на “фиолетовой” линии. После их завершения потребуется некоторое время для того, чтобы завезти необходимое оборудование, после чего новая станция будет сдана в эксплуатацию”, - сказал Исаев.

Напомним, что новая станция метро, которая носит условное название B-3, строится в районе Центрального военного госпиталя по улице Дж. Мамедгулузаде. Станция, которую планируется сдать в эксплуатацию в 2018 году, станет "фиолетовой" линии, на которой находятся станции "Мемар Аджеми-2" и "Автовокзал".

В настоящее время Бакинский метрополитен состоит из трех линий и 25 станций. Концептуальная схема развития до 2030 года предусматривает поэтапное расширение инфраструктуры Бакинского метрополитена и создание гигантской подземной транспортной сети. В частности, предусматривается создание в будущем общей сети Бакинского метрополитена, состоящей из пяти линий, включая три имеющиеся и две дополнительные, строительство 76 станций и подземных путей протяженностью 119 километров.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)