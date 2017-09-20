Лидеры религиозных конфессий Азербайджана совершат визит в Брюссель

2017-09-20 15:46 | www.apa.az | 3
На следующей неделе Бакинское представительство Евросоюза организует визит лидеров и представителей религиозных конфессий Азербайджана в Брюссель.
Как сообщает АПА, об этом заявил глава представительства Европейского Союза (ЕС) в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.
Он отметил, что лидеры 7 религиозных конфессий примут участие в этом визите. Он продлится с 25 до 28 сентября.
В рамках визита будут организованы встречи в институтах Евросоюза и НАТО.
По словам Кестутиса Янкаускаса, Азербайджан страна, которая славится своей религиозной толерантностью и традициями: «Для нас эти ценности очень важны. Мы хотим развить связи в этой сфере. Верю, что этот визит сыграет положительную роль в этих отношениях».