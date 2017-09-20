Ниджат Меналы рассказал о драке на свадьбе – ВИДЕО

2017-09-20 12:22 | www.oxu.az | 3

"Я не хотел прерывать мейхану Рашада. Мы вместе говорим мейхану уже 20 лет".

Как передает Oxu.Az, об этом Qafqazinfo сказал мейханщик Ниджат Меналы, комментируя конфликт со своим коллегой Рашадом Даглы на свадьбе в Масаллы:

«В мейхане существует правило. Если твой соперник говорит мейхану, ты должен отвечать вовремя. Молодые не позволяли мне это сделать. Я разозлился и прервал ритм. Я попросил этих молодых ребят подождать пять минут, чтобы я мог сказать свое слово мужчинам. Это задело Рашада, который сказал, что я прервал его мейхану.

На записи видно, что я приближаюсь к их столу. Я же не подошел, чтобы драться с коллегами…Меня назвали завистливым, я спросил, ты не знаешь меня? Какая зависть? Я не ругался с Рашадом, не поднимал на него руку. Не знаю, какой бес попутал его. Рашад хороший парень. На меня подействовали слова, которые он сказал в микрофон в мой адрес.

Еще раз представляем вам эти кадры:

А.С.

