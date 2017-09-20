Прогноз погоды от синоптиков

2017-09-20 12:25 | www.oxu.az | 3

В четверг, 21 сентября, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-22, днем 30-35, в Баку ночью 20-22, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 75-85%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Утром местами возможен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20, днем 31-36, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градусов тепла.

Э.А.

