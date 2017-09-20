В Бакинском госуниверситете прошло мероприятие, посвященное 85-летию видного ученого Рафиги Алиевой (ФОТО)

2017-09-20 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском государственном университете в среду прошло мероприятие, посвященное 85-летию видного ученого-химика, действительного члена Национальной академии наук Азербайджана, доктора химических наук, академика, профессора, кавалера ордена "Шохрат", заслуженного деятеля науки Рафиги Алирза гызы Алиевой.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители науки, профессорско-преподавательский состав БГУ, студенты, близкие и родные Рафиги Алиевой.

До начала мероприятия был открыт барельеф Рафиги Алиевой перед научно- исследовательской лабораторией "Экологическая химия и охрана окружающей среды", основателем и руководителем которой была академик.

На открытии мероприятия в актовом зале БГУ ректор вуза Абель Магеррамов рассказал о славном жизненном пути Рафиги Алиевой, большая часть которого была отдана этому университету. Именно в этом вузе, в 1951-1956 годах, Рафига Алиева получила образование на химическом факультете.

Начав трудовую деятельность в 1956 году в Азербайджанском политехническом институте, Рафига Алиева с 1957 года работала в Азербайджанском государственном университете (ныне БГУ), а в 1958-1960 годах - младшим научным сотрудником в Институте химических проблем Академии наук Азербайджана. Получив в 1960-1963 годах образование в аспирантуре химического факультета Азербайджанского государственного университета, Рафига Алиева с 1964 года до конца жизни работала на кафедре аналитической химии университета, занимая должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, профессора. В 1970 году Рафига Алиева защитила кандидатскую, а в 1999 году – докторскую диссертацию, в том же году была удостоена звания профессора. С 2001 года она заведовала научно-исследовательской лабораторией «Экологическая химия и охрана окружающей среды». В 2007 году была избрана членом-корреспондентом, а в 2014 году – действительным членом Национальной академии наук Азербайджана.

Абель Магеррамов отметил, что в ноябре пройдет международная научно-практическая конференция с участием известных ученых, посвященная Рафиге Алиевой.

"Плодотворная научно-педагогическая деятельность известного ученого-химика Рафиги Алиевой является ярким примером для многих поколений. Посвятившая жизнь химической науке, Рафига Алиева отдавала все знания и умения подготовке высококвалифицированных кадров в этой области. Почти 70 лет жизни Рафиги Алиевой связаны с нашим вузом, здесь она училась, вела научную деятельность, преподавала, воспитала целую плеяду талантливых ученых, которые с успехом продолжат ее дело, в том числе в зарубежных странах. Ее труды переведены на многие языки, опубликованы в зарубежных изданиях, и получили высокую оценку мирового научного сообщества. Многие изобретения ученого внедрены в производство и принесли значительный позитивный результат. Рафига ханум в жизни была очень скромным человеком, никогда не соглашалась на проведение ее юбилеев, обладала высокими человеческими качествами, болела душой за каждого студента, и была одним из любимых преподавателей, относилась к будущим химикам с материнской заботой", - отметил Абель Магеррамов, подчеркнув, что Рафигу Алиеву, известного педагога и ученого, всегда будут помнить все, кто знал ее.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде рассказал о плодотворной научной деятельности видного ученого Рафиги Алиевой, занявшей достойное место в азербайджанской науке.

"Академик Рафига Алиева внесла значительный вклад в развитие химической науки. Под ее руководством проводились очень важные научно-исследовательские работы. Рафига Алиева являлась членом ряда ученых советов и научных обществ, она - автор более 450 научных трудов, 25 учебников и учебных пособий, 20 патентов. Под руководством ученого подготовлено более 20 докторов философии и докторов наук. Рафига Алиева, связавшая большую часть своей жизни с Бакинским государственным университетом, и занимавшаяся педагогической деятельностью, была единственной женщиной-академиком в нашей стране в области аналитической химии. Развитие химии и защита окружающей среды являлись важным направлением деятельности видного ученого", - отметил Акиф Ализаде, подчеркнув, что она была прекрасным человеком и прекрасной матерью, и свет, исходящий от Рафиги ханум, всегда будет освещать путь ее студентов и детей, вдохновляя их на служение народу.

Министр образования Микаил Джаббаров отметил, что Рафига Алиева достойно представляла Азербайджан в различных странах, ее выступления на международных научных симпозиумах всегда вызывали большой интерес, а научные труды получили высокую оценку известных ученых мира.

"Рафига Алиева сыграла важную роль в проведении в университете многочисленных научных исследований, создании химической лаборатории, которая стала одним из ведущих научных центров страны, завоевала большой авторитет. Исследования Рафиги Алиевой, отличавшейся обширной педагогической деятельностью, сыгравшей исключительную роль в подготовке многочисленных научных кадров в нашей стране, имеют важное значение для химической науки. Научное наследие ученого золотыми буквами вписано в историю науки, образования, просветительства нашей страны", - отметил Микаил Джаббров и подчеркнул, что светлая память о ней навсегда сохранится в сердцах.

Выступившие также отметили выдающийся вклад Рафиги Алиевой в научную жизнь страны, рассказали о научно-преподавательской деятельности, подчеркнули, что академик, являясь ярким представителем азербайджанской интеллигенции, принимала активное участие в общественно-политической жизни страны.

Выступившая от имени семьи дочь Рафиги Алиевой, Севиндж Гаджиева, рассказала о ее человеческих качествах, отметила, что она была главным учителем в жизни, оставила после себя большое научное наследие, память о ней всегда будет жить в сердцах людей, и выразила благодарность организаторам и гостям за участие и проведение мероприятия.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ирина Парфёнова)