SOCAR назвала себестоимость добытой сырой нефти и газа

2017-09-20 15:50 | www.apa.az | 4

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в статье вице-президента SOCAR по экономическим вопросам Сулеймана Гасымова в специальном выпуске журнала «Ики сахил». Автор отмечает, что в прошлом году было экспортировано 825,2 тысячи тонн нефти, приходящихся на долю SOCAR, и 691,08 тысяч тонн прибыльной нефти с блока месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли. По его словам, за указанный период себестоимость 1 тонны сырой нефти составила 97 манатов 81 гяпик, а 1000 кубометров газа - 46 манатов 77 гяпиков.

Сулейман Гасымов также пишет, что за 8 месяцев 2017 года SOCAR было добыто 3 млрд. 959,4 млн. кубометров газа, импортировано - 110,9 млн. 110,9 кубометров, еще 1 млрд. 750,3 млн. кубометров газа получены с месторождения Шахдениз. «По условиям соглашения, с АЧГ принято 2 млрд. 216,4 млн. кубометров попутного газа. На внутреннем рынке было реализовано 6 млрд. 562,4 млн. кубометров газа, 803 млн. кубометров – экспортировано».