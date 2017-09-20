Появилась информация о родившей ребенка 12-летней девочке

2017-09-20 12:34 | www.oxu.az | 3

"12-летняя девочка, изнасилованная собственным отчимом в Балакене, и члены ее семьи все еще находятся на попечении Объединения детей Азербайджана".

Как передает Oxu.Az, об этом Modern.az сообщила председатель объединения Кямаля Агазаде.

По ее словам, мать девочки, несмотря на всю трагичность ситуации, готова принять новорожденного ребенка, если он выживет.

Отметим, что 16 сентября состояние девочки внезапно ухудшилось, ей сделали операцию кесарево сечение. Сейчас младенец подключен к аппарату искусственного дыхания.

Напомним, что житель Балакенского района Эльчин Шиндиев изнасиловал 12-летнюю дочь женщины, с которой состоял в гражданском браке. Э.Шиндиев напал на девочку, когда ее матери не было дома. Ребенок никому ничего не сказал. И только когда мать увидела, что самочувствие девочки ухудшилось, и пошла с ней в больницу, выяснилось, что девочка находится на 22-й неделе беременности. Это событие вызвало серьезный резонанс. На период следствия в отношении Э.Шиндиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

Э.А.

