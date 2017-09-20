Первая нефть с новой платформы на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" будет получена в 2023 г. (версия 2)

2017-09-20 16:31 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Добыча первой нефти с новой платформы, которая будет построена и установлена на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в рамках нового соглашения по проекту, может быть начата в 2023 году, сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель азербайджанской госкомпании SOCAR.

Инвестиционное решение по новой платформе строго в рамках нового соглашения по АЧГ планируется принять в середине 2019 года.

"Платформа будет установлена между платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" и будет названа Central East Azeri (Центрально-Восточный Азери).

"Общая стоимость всего проекта, включая строительство платформы, бурение скважин и т.д., предварительно оценивается в 8-9 миллиардов долларов. Первая нефть может быть получена в 2023 году", - сказал представитель SOCAR.

По его словам, стадии оценки строительства и предварительного проектирования (pre-Feed) платформы уже начались.

"Решение принято, выделен определенный бюджет, работа ведется. Пока что это только концепция, поэтому говорить об объемах добычи и количестве скважин слишком рано. После принятия инвестрешения будут заключены контракты и начнется активная стадия проекта", - сказал представитель госкомпании.

SOCAR и партнеры договорились о проведении инженерно-проектных работ с целью оценки строительства дополнительной добывающей платформы на контрактной площади АЧГ в рамках подписания нового соглашения по разработке блока до 2050 года.

После ратификации соглашения долевое участие в проекте АЧГ будет выглядеть следующим образом: BP (оператор) – 30,37 процента, AzACG (SOCAR) – 25 процентов, Chevron – 9,57 процента, INPEX – 9,31 процента, Statoil – 7,27 процента, ExxonMobil – 6,79 процента, TP – 5,73 процента, ITOCHU – 3,65 процента, ONGC Videsh Limitd (OVL) – 2,31 процента.

(Автор: Максим Цурков)

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