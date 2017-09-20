Министр обороны Азербайджана проверил уровень готовности мобилизационных ресурсов военных соединений (ФОТО)

2017-09-20 16:40 | www.trend.az | 4

БАКУ/Trend/ - Руководство министерства обороны Азербайджана проверило уровень готовности мобилизационных ресурсов объединений и соединений, предусмотренных для быстрого развертывания и применения во время боевых операций.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командиров различного уровня о комплектации, боевом слаживании, штатной структуре и боевых возможностях войск, участвующих в широкомасштабных учениях.

Согласно сообщению, была проведена проверка и осмотр боевой техники и вооружения, артиллерийских установок, временно хранящихся на складах различных воинских соединений, а также эшелонированных боеприпасов и других материально-технических средств.

Министр обороны проверил уровень боеготовности, возможности и эффективное применение хранящейся военной техники.

Генерал-полковник Закир Гасанов также ознакомился с деятельностью пунктов по приему и комплектации техники, а также призванного из резерва для участия в учениях личного состава, заслушал доклады соответствующих должностных лиц и дал указания.

Министр обороны высоко оценил уровень готовности и организации личного состава, а также техническое состояние находящихся на хранении боевой техники, оружия и боеприпасов.