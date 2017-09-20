В 2018 году в Казахстане выпустят 300 электромобилей

2017-09-20 16:45 | www.trend.az | 4

300 электромобилей JAC казахстанского производства будут выпущены уже в 2018 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил представитель казахстанских автопроизводителей Сергей Могилатов в рамках VI международной научно-практической конференции «Промышленная политика Казахстана: повышение конкурентоспособности предприятий путем увеличения производительности труда».

«Сегодня в рамках машиностроительного форума мы озвучили свой стратегический шаг, который заключается в выборе с нашим партнером JAC модели электромобиля, ее мы планируем выпускать серийно в Казахстане. Она будет презентована в октябре в Китае, соответственно, после этого в Казахстане будут проводиться сертификационные работы. Если говорить о реальном производстве этой модели электромобилей, то первая партия будет выпущена в 2018 году. Она будет состоять из порядка 300 электромобилей. На более широкомасштабное производство мы выйдем уже в 2019 году», - сказал он.

Приблизительную стоимость Сергей Могилатов назвать пока не смог.

«Мне в данный момент тяжело назвать цифру, поскольку полный цикл сертификационных работ еще не завершен. И это влияет на конечную цену автомобиля. Могу сказать, что стоимость электромобиля, производимого в РК, будет незначительно выше стоимости обычного автомобиля. Все-таки, это новая технология, которая делает первые шаги. Она зависит, прежде всего, от агрегатов, которые будут использоваться в электромобиле», - отметил Могилатов.

По его словам, одним из основных вопросов производства электромобилей в Казахстане является создание соответствующей инфраструктуры. В частности, важен момент его заправки электричеством.

«Даже на телефонах батарея является раздражающим фактором - когда она кончается, нужно срочно подзаряжать. С точки зрения электромобиля - это не менее важный элемент. Поэтому первый вопрос, который нужно будет решать, это инфраструктура, которая позволит потребителю не переживать, где он заправит эту электрическую батарею. Один из немаловажных моментов - это то, как быстро потребитель ее зарядит. На обычной заправке мы это делаем в течение 3-5 минут. Если же мы говорим о зарядке электрической батареи, там принципиально другой подход», - объясняет Могилатов.

«Мы должны в течение ночи зарядить полную емкость, и потратив ее в течение дня, нужно иметь возможность подъехать к ближайшей электрозаправке и за 10 минут довести уровень батареи до 80%. У каждого электромобиля два порта - один позволяет заряжать в домашних условиях, другой - на станции заправки», - добавил он.