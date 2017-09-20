Министр Кямаледдин Гейдаров встретился с командующим ВВС Пакистана

2017-09-20 16:34 | www.apa.az | 4

20 сентября министр по чрезвычайным ситуациям, генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с делегацией во главе с командующим ВВС Пакистана, маршалом авиации Сохаилем Аманом.

Как сообщили АПА в МЧС, министр Кямаледдин Гейдаров сказал, что связи между двумя странами развиваются по восходящей линии и с каждым годом крепнут еще больше.

Кямаледдин Гейдаров рассказал о проделанной работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий, сотрудничестве в этой сфере с соответствующими структурами Пакситана.

Сохаил Аман сказал, что отношения между Азербайджаном и Пакистаном построены на прочном фундаменте. Отметив, что связи между странами успешно развиваются, гость подчеркнул важность расширения сотрудничества.

В ходе встречи была отмечена значимость готовящегося к подписанию соглашения между двумя странами о сотрудничестве в сфере предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций. Были обсуждены перспективы обучения пакистанских студентов в академии МЧС Азербайджана.