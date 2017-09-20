В Иране казнили убившего 7-летнюю девочку мужчину

2017-09-20 16:55 | www.apa.az | 4

Как сообщает тегеранское бюро АПА, 40-летний Исмаил Ренграз убил малолетнюю Атину Аслани.

Приговором суда в его отношении было избрано наказание в виде смертной казни.

Отметим, А.Аслани пропала 19 июля, когда отправилась в магазин, в котором работает ее отец. Через 20 дней было обнаружено расчлененное тело девочки на автомобильной стоянке, на территории дома убийцы. Убийца спрятал тело в бочке.

Мужчина в течение 14 дней не признавался в содеянном, однако потом он согласился показать место, где он спрятал тело.

Перед казнью И.Ренграз сказал журналистам, что не сознательно убил маленькую девочку. По словам мужчины, он не насиловал девочку и назвал вынесенный в его отношении приговор несправедливым.

Отметим, в период следствия было установлено, что И.Ренграз изнасиловал еще двух женщин.