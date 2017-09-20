Депутат: Необходимо ограничить посещение Азербайджана туристами из ряда государств

2017-09-20 12:50 | www.oxu.az | 3

«Необходимо ограничить посещение Азербайджана туристами из ряда государств».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, с подобным заявлением во вторник на заседании парламентского комитета по труду и социальной политике выступил депутат, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде.

«Не буду конкретно указывать страны, все знают, кого я имею в виду. Необходимо ограничить поток туристов из этих стран, потому что они привозят с собой бескультурье», - сказал он.

Депутат также призвал запретить в Азербайджане использование кальянов.

Э.А.

