Цели учения "Запад-2017" достигнуты – Лукашенко

2017-09-20 16:51 | www.trend.az | 4

Цели учения "Запад-2017" достигнуты. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам после наблюдения за ходом белорусско-российского учения "Запад-2017", передает Белта.

"Цели, которые ставились, достигнуты. Мы все задачи полностью реализовали", - сказал белорусский лидер.

Президент отметил, что основная фаза учения прошла в Беларуси на шести полигонах и двух участках местности. При этом отрабатывались действия не только непосредственно вооруженных сил, но и территориальной обороны.

Глава государства высказал слова благодарности всем журналистам, которые, по его словам, просто блестяще отработали это учение как на этапе подготовки, так и на этапе проведения.

"Должен прямо сказать, что цели, которые поставлены в широком плане перед учением, были реализованы не только на белорусских полигонах, но и на российских. Все элементы учения мы отработали. Результаты мы еще подведем более конкретно, но в целом задачи решены", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о проведении учений, Президент подчеркнул, что лучше что-то демонстрировать, чем воевать. "Мы ни от кого не скрывали эту демонстрацию, показали способность вооруженных сил России и Беларуси по обороне союза и интересов наших государств. Это действительно была демонстрация наших возможностей, без этого нельзя", - отметил белорусский лидер.

В целом президент не заметил каких-либо недостатков по ходу учения. "Все было на очень высоком уровне, и это учение не носило показушный характер. Это было абсолютно практическое учение, как это будет, не дай Бог, конечно, в реальной обстановке", - резюмировал он.