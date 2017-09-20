МИД: Расследуется незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана конгрессменов США

2017-09-20 17:03 | www.apa.az | 5

«Расследуется вопрос незаконного визита на оккупированные территории Азербайджана членов Палаты представителей Конгресса США Френка Паллоне и Тулси Гебрдина. По итогам расследования в их отношении будут приняты соответствующие шаги».

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, эти люди, которые представились членами Конгресса США, уже долгое время финансируются армянским лобби США и Арменией. Они полностью зависят от армянского лобби США.