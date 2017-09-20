В Барде мужчину сбил собственный автомобиль

2017-09-20 13:10 | www.oxu.az | 5
В Бардинском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на улице Баку.
Внутригородской микроавтобус Mercedes столкнулся с легковым автомобилем. Потеряв управление, водитель микроавтобуса врезался сзади в стоявший на обочине «ВАЗ 21011».
Стоявший в это время перед своим автомобилем водитель «ВАЗ 21011», житель Кельбаджарского района Ариф Нифталиев 1956 г.р. был сбит собственным автомобилем.
С тяжкими телесными повреждениями мужчина был доставлен в больницу, но спасти его не удалось.
По факту возбуждено уголовное дело.