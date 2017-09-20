К сожалению, ООН предоставляет трибуну таким преступникам, как Саргсян – азербайджанский депутат

2017-09-20 16:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Бредовые мысли, озвученные президентом Армении Сержем Саргсяном в ходе выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН, очередной пример армянской наглости, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахтияр Алиев.

По его словам, вообще предоставление трибуны ООН Сержу Саргсяну, являющемуся одним из организаторов Ходжалинского геноцида и преступником, - пример двойных стандартов.

«С другой стороны, допуск Саргсяна на эту трибуну указывает на то, что определенные круги используют этих преступников как средство против Азербайджана. Поэтому считаю важным претворение в жизнь идей о реформировании ООН и применение санкций против таких преступников, как Серж Саргсян. Он должен предстать перед международным военным трибуналом за Ходжалинский геноцид, оккупацию азербайджанских земель и за то, что 100 тысяч человек были изгнаны с родных земель», - сказал Алиев.

Напомним, что в Нью-Йорке проходит 72-я сессия Генассамблеи ООН.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)