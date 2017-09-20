Изменены сроки начала добычи газа глубокого залегания на крупнейшем месторождении Азербайджана (версия 2)

2017-09-20 16:59 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Первый газ глубокого залегания на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) планируется получить в 2019 году, сказал журналистам в среду высокопоставленный представитель SOCAR.

По его словам, процесс добычи газа глубокого залегания на АЧГ разделен на две фазы.

"Первая фаза будет реализована в рамках нового соглашения по АЧГ. Она, в свою очередь, разделена на два этапа. Всего будет пробурено четыре скважины. Однако, основная часть разработки газа глубокого залегания будет вне нового контракта. По окончании первой фазы SOCAR с партнерами снова вернется к обсуждению этого вопроса в другом формате. Если удастся прийти к единому решению, то работа будет продолжена, если нет, то SOCAR независимо ни от кого примет решение, как работать по этому проекту дальше", - сказал представитель госнефтекомпании.

Представитель SOCAR отметил, что бурение четырех скважин в рамках первой фазы связано с удовлетворением внутреннего спроса на газ в Азербайджане в ближайшие годы.

"Добыча первого газа с двух первых скважин (первый этап) планируется в 2019 году. После того, как пробурим все четыре скважины, станем оценивать дальнейшие возможности. По поводу бурения двух первых скважин SOCAR уже направила обращение, начались подготовительные работы. Все скважины будут пробурены с платформы "Глубоководный Гюнешли". Далее этот газ будет передаваться SOCAR", - сказал представитель SOCAR.

Ранее отмечалось, что добыча газа глубокого залегания на блоке "Азери-Чираг-Гюнешли" может быть начата в 2026 году.

Предположительные запасы газа глубокого залегания на блоке АЧГ составляют около 280 миллиардов кубометров, а ежегодная добыча может быть на уровне 3-5 миллиардов кубометров в год.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Хазар Ахундов)

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