Президент Азербайджана с трибуны ООН назвал Армению оккупантом

2017-09-20 17:54 | www.apa.az | 5

«20 процентов азербайджанских земель уже более 25 лет находятся под оккупацией Армении».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства сказал, что Нагорный Карабах - исконно азербайджанская территория: «В результате армянской оккупации более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. В Армении, Нагорном Карабахе и других оккупированных районах Азербайджана в отношении азербайджанцев была осуществлена политика этнической чистки.

Армения является виновником Ходжалинской трагедии. Эта трагедия была официально признана более 20 странами мира. 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы убили 613 жителей Ходжалы, среди которых 106 женщин и 63 ребенка. Одним из виновников этого преступления является нынешний президент Армении. Ведущие международные организации приняли резолюции, требующие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Совбез ООН принял 4 резолюции.

Однако Армения не выполняет эти резолюции, на протяжении 24 лет не придает им никакого значения, за что и не наказывается. Иногда резолюции Совета безопасности ООН выполняются в течение нескольких дней. В нашей же ситуации они не реализуются на протяжении 24 лет. Это двойные стандарты, и это неприемлемо.

Одна из реформ, которые будут проведены в ООН, должна быть связана с механизмами выполнения принятых Совбезом резолюций. Армения делает все возможное для сохранения «статус-кво», блокирует субстантивные переговоры. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ неоднократно заявляли, что «статус-кво» неприемлем».

Президент отметил, что международное сообщество не оказывает давления на агрессора, против армянского диктаторства не применяются санкции: «Этому нужно положить конец. В апреле прошлого года Армения совершила еще одно преступление, в результате которого были убиты 6 мирных граждан Азербайджана. Ответной атакой азербайджанская армия освободила часть оккупированных земель и подняла свой флаг на этих территориях. Руководство Армении не должно забывать этот урок. В противном случае, ответ на очередную провокацию будет еще жестче.

Понесшая в бою потери Армения вновь совершила нападение на села Азербайджана. В июле этого года в результате целенаправленной атаки на село Алханлы были убиты 2 человека: 2-летняя Захра Гулиева и ее бабушка. Международное сообщество должно остановить армянский терроризм и фашизм. Азербайджан привержен мирному урегулированию конфликта. Если военные провокации Армении будут продолжаться, то Азербайджан будет защищать свое население. При необходимости, как и в апреле прошлого года, Армения вновь будет наказана. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана».