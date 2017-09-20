Макрон назвал Асада преступником и врагом сирийского народа

2017-09-20 13:30 | www.oxu.az | 3

«Сирийский президент Башар Асад должен быть наказан за свои преступления. Он является преступником и врагом сирийского народа».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Анадолу», об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН.

«Я не делаю отставку Асада предварительным условием из соображений прагматизма, поскольку мы с самого начала кризиса, то есть с 2011 года, настаивали на его отставке и не добились результата. Поэтому из соображений прагматизма мы должны двигаться вперед и выстраивать политическое решение», - добавил Макрон. В то же время французский лидер отметил, что в долгосрочной перспективе Париж не считает возможным нахождение Асада у власти.

Также Макрон уверен, что мировые державы не добьются результата, если не привлекут к решению сирийской проблемы Иран.

Э.А.

