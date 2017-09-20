Телеведущая Фируза Джалилова и ее друзья – динамика и драйв нового сезона (ВИДЕО, ФОТО)

2017-09-20 17:03 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Утренняя информационно-развлекательная передача “Oyan, Azərbaycan!”, которая выходит в эфир Xazar TV по субботам и воскресеньям с 9:00 до 11:00, в новом сезоне станет более динамичной, развлекательной и информационной, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Гостями энергичной ведущей Фирузы Джалиловой станут очень интересные личности из различных сфер, будут затронуты очень актуальные вопросы, представлены просветительские рубрики и развлекательные номера. Среди отдельных рубрик: “Megapolis” (Мегаполис) – решение социальных проблем, “İş verən” (Работодатель) – свободные вакансии, “Axtaran tapar” (Кто ищет, тот найдет) – бюро находок, “Haqqım var” (У меня есть право) – юридические консультации, “İşə düşdük” (Попали в переделку) – социальный мессаж от жителей города, “Heç bilirsizmi?” (А вы знаете?) – познавательная программа, “Yalnız bizdə” (Только у нас) – эксклюзивные материалы, “Hobbi Mən” – увлечение хобби, “Kəndçi” (Колхозник) – о жизни сел и деревень, “Avtomən” – для тех, кто любит скорость и новые технологии, “Kitabqurdu” –литературные новшества, "1:0" – соревнование среди гостей.

В новом сезоне передача выйдет 23 сентября. Редакторы проекта – Гюльнара Мамедова и Мятанет Бабаева, режиссер – Руслан Ширинов, координаторы – Гюльнар Мурадова и Эмиль Джалилов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов)