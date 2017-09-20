Обширная география сценических произведений Узеира Гаджибейли в наше время

2017-09-20 17:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли прошла научная конференция на тему "Müasir dövrdə Ü.Hacıbəylinin səhnə əsərlərinin geniş coğrafiyası" ("Обширная география сценических произведений Узеира Гаджибейли в наше время"), сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Открывая мероприятие, председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде рассказала о жизни и творчестве Узеира Гаджибейли, вкладе композитора в развитие национальной музыки.

Было отмечено, что в рамках IX Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли в ряде учреждений культуры проходят серии мероприятий, зрители и музыканты из разных стран имеют возможность ближе познакомиться с творческим наследием выдающегося композитора.

Далее были заслушаны доклады на темы: "Оперетта "Аршин мал алан" на сценах зарубежных театров", "Сценическая судьба оперы "Асли и Керем", "Фильм "Аршин мал алан": история создания и экранная жизнь" и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)