Президент Азербайджана: «Развитие демократии, защита прав человека - одни из основных приоритетов нашего правительства»

2017-09-20 18:36 | www.apa.az | 5

«Азербайджан является активным членом ООН. В 2012 году Азербайджан был избран непостоянным членом СБ ООН. Это было большим успехом для страны с 25-летней независимой историей. Большинство стран-членов выразили поддержку Азербайджану и его политике».

Как сообщает АПА, об этом во время выступления на 72-й сессии Генассамблеи ООН заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что Азербайджан – стабильная, современная, демократическая страна.

«Развитие демократии, защита прав человека - одни из основных приоритетов нашего правительства. В Азербайджане полностью обеспечены все фундаментальные свободы, включая свободу мнения, слова, собрания и вероисповедания. Азербайджан всемирно известен как одна из стран – центров мультикультурализма. Это государственная политика. Представители всех этнических и религиозных групп проживают в Азербайджане в мире и гармонии.

2016 год был объявлен в Азербайджане годом мультикультурализма, 2017 – исламской солидарности.

Можно сказать, что в отличие от Армении, где даже не проживают национальные меньшинства, Азербайджан - мультиэтническая страна. Исламофобия в Армении достигла своего пика.

Эта страна совершает акты вандализма. Она разрушила все наши мечети на оккупированных территориях», - сказал президент.

Также глава государства довел до сведения, что Азербайджан проводит ряд международных мероприятий для расширения межрелигиозного диалога.