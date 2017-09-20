Первый и последний дом Мэрилин Монро, дизайнером в котором была она сама – ФОТО

2017-09-20 13:40 | www.oxu.az | 3

Мэрилин Монро сменила множество квартир и роскошных апартаментов, но никогда у нее не было дома, который принадлежал бы ей. И лишь в 1962 году по совету собственного врача она купила себе особняк, в котором и провела остаток жизни.

Oxu.Az со ссылкой на AdMe.ru решил провести для вас небольшую экскурсию по чудесному дому Мэрилин, чтобы вы увидели его собственными глазами.

Уютный особняк площадью 236 кв. м имеет 4 спальных и 3 ванных комнаты, а также гостиную, кухню и столовую, детскую комнату и кабинет. К дому прилегает просторный внутренний двор с бассейном, цветники и апельсиновая роща, есть гостевой домик. И хотя за прошедшие годы дом сменил владельцев уже несколько раз, многие вещи в нем остались неизменными: створчатые окна и потолки с открытыми балками, пол, выложенный плитами из терракотовой керамики, камин с отделкой из голубой мозаики.

Особняк находится в Брентвуде в Калифорнии — тихом, спокойном местечке, которое так долго искала Мэрилин. Дом со всех сторон окружен престижными частными владениями.

В интерьере дома все еще сохранились некоторые элементы дизайна, которые заказывала лично актриса. В интервью изданию Life Монро рассказывала, что специально ездила в Мексику в поисках эксклюзивных магазинов и даже фабрик, где она могла бы приобрести именно те вещи, которыми хотела обставить свой дом. Воплотить в жизнь все свои идеи Мэрилин не удалось. Она прожила в доме всего 4 месяца, когда была найдена мертвой в спальне. Это случилось 5 августа 1962 года.

Мэрилин купила дом в начале 1962 года, заплатив за него порядка 90 тыс. долларов США. В 2017 году особняк был продан за 7,25 млн долларов.

A.C.

