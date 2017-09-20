Убивший чемпиона мира по пауэрлифтингу азербайджанец арестован на два месяца

2017-09-20 13:50 | www.oxu.az | 5

Фигурант дела об убийстве в Хабаровске чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева Анар Аллахверанов проведет в следственном изоляторе два месяца, передает Oxu.Az со ссылкой на "Интерфакс".

"23 августа суд заочно вынес постановление об избрании меры пресечения обвиняемому в убийстве Драчева в виде заключения под стражу на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента фактического задержания на территории РФ", - сообщила помощник врио председателя Центрального районного суда Хабаровска Ирина Виничук.

Напомним, накануне находящийся в розыске А. Аллахверанов добровольно сдался правоохранительным органам.

Аллахверанова обвиняют в убийстве Драчева во время драки. Инцидент произошел 20 августа у одного из кафе в Хабаровске. Молодой человек скрылся сразу после случившегося, его объявляли в международный розыск.

По факту случившегося было возбуждено дело по статье об "убийстве, совершенном из хулиганских побуждений". По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Э.А.

