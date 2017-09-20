Премьер Бангладеш представила план урегулирования ситуации в Мьянме

2017-09-20 17:10 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина представила план по урегулированию конфликта в мьянманском штате Ракхайн, передает РИА Новости со ссылкой на новостной портал bdnews24.

Бангладешский лидер озвучила шесть шагов по урегулированию кризиса в Ракхайне в ходе заседания контактной группы Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое состоялось во вторник "на полях" Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Сегодня мусульманские братья и сестры в Мьянме столкнулись с этническими чистками. Продолжающаяся военная операция властей Мьянмы привела к опустошению штата Ракхайн", — заявила Хасина.

План включает немедленное прекращение военной операции в Ракхайне, создание зоны безопасности в Мьянме для гарантии защиты мирных жителей, реализацию рекомендаций Консультативной комиссии во главе с экс-генсеком ООН Кофи Ананом, срочную гуманитарную помощь беженцам. Также Дакка требует от Мьянмы прекратить "государственную пропаганду", которая называет представителей народности рохинджа бенгальцами. Наконец, ключевым пунктом является возвращение в Мьянму более 400 тысяч беженцев-рохинджа, нашедших убежище в Бангладеш.

Ранее Хасина уже озвучивала отдельные элементы своего плана, как создание зоны безопасности и возвращение беженцев в Мьянму, но не представляла их как единую программу. Ожидается, что она вновь поднимет этот вопрос в пятницу в своем выступлении на Генеральной Ассамблее.

Мьянма уже отвергла одну из главных идеи Дакки – создание зоны безопасности под эгидой ООН или ОИС. Генеральный директор офиса Государственного советника Мьянмы У Зо Тхаи заявлял, что правительство отвергает план, поскольку "если такая зона будет создана, она попадет под контроль международных деятелей". При этом сама госсоветник, де-факто премьер-министр Аун Сан Су Чжи во вторник объявила о готовности Мьянмы разрешить беженцам-рохинджа вернуться в свои дома в Ракхайне после процесса "верификации" их права на проживание в Мьянме.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек, а в соседнем Бангладеш, по данным ООН, уже приняли больше 400 тысяч беженцев рохинджа.